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فن

بعد خمس سنوات.. جوني ديب يكشف عن تعدي زوجته عليه بالضرب

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:36 م
جوني ديب وامبر هيرد
جوني ديب وامبر هيرد
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شروق ابراهيم
مازال مسلسل خلافات جوني ديب وزوجته السابقة امبر هيرد قائم ولا يتوقف التراشق اللفظي بين الطرفين، ووصل الامر لاتهام جوني ديب الممثلة الامريكية انها تسببت في اصابة بالغة لاحد اصابع يده. 

وقال جوني ديب انه كذب على الجميع في مارس 2015 ولم يكشف ان امبر هيرد هي من قامت بذلك الشيء لكي يحافظ عليها حيث كان مر شهر واحدا على زواجهما، لافتا الى انه ادعى اصابة اصابعه عند اصطدامه في باب الأكورديون بمنزله.

واضاف جوني ديب بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية : " ليس هذا ما حدث، امبر هيرد ألقت علي زجاجة فودكا اصابت اصبعي". 

وتابع ان امبر هيرد القت عليه زجاجة مرت من جانبه ولم تصيبه ثم القت مرة ثانية زجاجة واصابتني وتسببت في تحطيم عظم اصبعي وايضا اصبت بعدوى". 

واكد النجم الامريكي الشهير انه كان امر صعب عليه ان يتقبل قطع جزء من اصابعه بسبب زوجته التي يحبها. 

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