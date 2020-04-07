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قادرون على قهر كل مانع.. وزير الدفاع: اتخذنا كافة التدابير لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:03 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع
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كـريـم الـخـطـيـب

قال الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن العالم يمر الآن بمحنة و اختبار على مدي تخطي الصعاب.


وأضاف زكي خلال كلمة أمام الرئيس السيسي: تحية احترام وإجلال للشعب المصري العظيم، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تسعى إلى بث الطمأنينة في نفوس المصريين خاصة في مواجهة المحن وتسارعت في شتى المجالات وطوعت امكانياتها في منظومة تعبر عن مدى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التحديات الصعبة لمواجهة المخاطر.


وأوضح وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن أمن وأمان مصر وضع بين أيدينا جميعا ونطمئن المصريين بأن القوات المسلحة سياج منيع ، مؤكدا أن أننا قادرون علي قهر كل مانع وحفظ أمن وأمان الأمة واستقرارها.


وشدد على أن القوات المسلحة هي السياج المنيع الذي يوفر للأمة أمنها في أي وقت، لافتا إلى أن هذه الأعمال لا تغنينا على الأعمال والمهام الرئيسية وهي حماية وأمن حدود مصر واستقرارها، منوها إلى أن من عطاء أبناء القوات المسلحة نستمد القوة وستعبر مصر الي بر الامان ومتسلحون بالأمل في المحن والشدائد.


وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا، فيلمًا تسجيليًا عن حوادث كورونا بالعالم.


وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي  صباح اليوم العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد".

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