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الرئيس السيسي: مستعدون لاتخاذ أى إجراء يحقق مصلحة المواطن دون المساس برواتب الموظفين.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:46 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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آيات أحمد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن توفير مخصصات دعم العمالة غير المنتظمة يخضع لإجراءات التنفيذ، لافتًا إلى أن هناك توجيهات تنفيذية يتم تدوالها إعلاميًا بشكل متكرر حتى تصل لكل الناس، مضيفًا: "أنا عايز أوصل للمواطنين مستحقاتهم دون تكدس ودون تعب وإرهاق"، لافتا إلى أن التكدس على البنوك يدفع للقلق من خطورة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، في كلمته التي ألقاها اليوم، الثلاثاء، أن المشروعات التى تم تأجيل افتتاحها للعام المقبل جاء لعدة أسباب منها تأخر التوريدات من الشركات الأجنبية من الخارج خاصة فى ظل عملية الإغلاق الكامل الذى تعيشه بلادهم على مستوى حياتهم، خاصة وأن الدول المتقدمة حجم المواجهة لفيروس كورونا فيها صعب.

وتابع: "مش مشكلة هنكمل بعد أما عجلة الإنتاج العالمية تبدأ في التحرك ولكن شركات الدولة المصرية كلها تعمل وتحرك عجلة الإنتاج"، مخاطبًا أصحاب الشركات قائلًا: "من فضلكم نبقى ضامنين أن كل المنشآت مؤمنة وآمنة وحركة العاملين فيها آمنة".

وأوضح أنه تم تخفيض الأعداد للحد من الاختلاط، قائلا: "أنا مش مع إننا نعطل عمل الدولة ونوقف الحياة كاملة لأن هذا خطير.. فى ملايين من الناس تعمل فى الدولة، لذلك خفضنا أعداد الاختلاطات وأوقفنا الجامعات والمدارس للحفاظ على صحة أبنائنا لأنهم ملزمين مننا"، مؤكدًا أن توقيف المدارس والجامعات لإبعاد الطلبة عن التجمعات وتخفيض أعداد الموظفين فى الدولة.

وتابع الرئيس حديثه قائلًا: "مستعدون لاتخاذ أى إجراء يحقق مصلحة المواطن دون أن يتم المساس بمرتبات الموظفين".
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