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أخبار البلد

الرئيس السيسي : يجب التحلي بالوعي أمام محاولات التشكيك في قدرات الدولة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:42 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة والحكومة قادرة على مواجهة أزمة فيروس كورونا محذرا من محاولات التشكيك.



وقال الرئيس السيسي : يجب التحلي بالوعي اللازم أمام محاولات التشكيك  في قدرات الدولة على مواجهة التحديات.


ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير والعرفان لجميع أجهزة الدولة على الجهد المبذول ليس فقط من القوات المسلحة وإنما منها جميعا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.


كما وجه الرئيس السيسي -خلال تفقده عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة كورونا اليوم الثلاثاء- الشكر أيضا على النجاحات المحققة حتى الان، داعيا للمزيد من الجهد والاجراءات والتفهم لمطالب هذه المرحلة التى نجابهها.


وخاطب الرئيس الشعب المصري بقوله "دائما في كل مرحلة صعبة لم أتكلم أو أطلب إلا وجدت المصريين موجودين، وهذه النقطة التى دائما منذ توليتي للمسؤولية ومن قبلها دائما أقول أنا لست لوحدي وإنما نحن مع بعضنا البعض".

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