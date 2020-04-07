الرئيس السيسي : يجب التحلي بالوعي أمام محاولات التشكيك في قدرات الدولة

وقال الرئيس السيسي : يجب التحلي بالوعي اللازم أمام محاولات التشكيك في قدرات الدولة على مواجهة التحديات.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير والعرفان لجميع أجهزة الدولة على الجهد المبذول ليس فقط من القوات المسلحة وإنما منها جميعا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.









كما وجه الرئيس السيسي -خلال تفقده عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة كورونا اليوم الثلاثاء- الشكر أيضا على النجاحات المحققة حتى الان، داعيا للمزيد من الجهد والاجراءات والتفهم لمطالب هذه المرحلة التى نجابهها.







