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فن

وليد فواز يطرح بوستر مسلسله الجديد.. شاهد عيان

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:39 م
مسلسل شاهد عيان
مسلسل شاهد عيان
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محمد بدران
نشر الفنان وليد فواز، صورة البوستر الدعائي الأول لمسلسله الجديد «شاهد عيان» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، للعام الجاري 2020.

وعلق وليد فواز على البوستر الذى يظهر فيه بطل العمل الفنان حسن الرداد قائلًا "رمضان_٢٠٢٠ بإذن الله" نالت اعجاب متابعيه.

ويجسد النجم حسن الرداد فى مسلسل "شاهد عيان" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل شخصية ضابط يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.

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رمضان2020 بإذن الله🔥

A post shared by Waleed Fawwaz (@walidfwaz) on

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