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تعليم

أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة مواهب أون لاين

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:07 م
اسرة من اجل مصر بجامعة
اسرة من اجل مصر بجامعة حلوان
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كريم ناصر


أعلنت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان نتائج مسابقة من أجل مصر أون لاين والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، في ظل حرص الجامعة على تقديم الأنشطة الطلابية أون لاين، بعد تعليق الدراسة وإيقاف الأنشطة الطلابية واللجوء إلى التعليم عن بعد. 

وقد أتاحت المسابقة فرصة لطلاب الجامعة لعرض مواهبهم من خلال فيديوهات قصيرة، حصلت على تفاعلات كبيرة. 
 
وجاءت نتائج المسابقة كالآتي:
المركز الأول:
في مسابقة الشعر، فاز الطالب ياسر محمود من كلية الآداب، وفي مسابقة الغناء فاز الطالب محمود رمضان كلية التعليم الصناعي، وفي مسابقة صوت الأذان فاز الطالب أحمد يوسف كلية الهندسة بحلوان، وفي مسابقة القرآن الكريم الطالب عبد الكريم محسن كلية التجارة، وفي مسابقة الرسم فازت الطالبة بسنت أحمد كلية الآداب، وفي مسابقة التمثيل فاز الطالب أحمد طلعت  كلية التجارة وإدارة الأعمال ، وفي مسابقة التصوير فاز الطالب خالد السيد كلية التعليم الصناعي، وفي مسابقة الإنشاد الديني فاز الطالب محمد جاد كلية الآداب. 

المركز الثاني:
في مسابقة الشعر فازت الطالبة هايدي أحمد كلية التعليم الصناعي، وفي مسابقة الغناء فاز الطالب رحيم محمد كلية الآداب، في مسابقة صوت الآذان فاز الطالب أحمد شاهين كلية التعليم الصناعي، في مسابقة القرآن الكريم الطالب طارق زياد كلية الآداب، وفي مسابقة الرسم فازت الطالبة مروة سيد كلية الآداب، وفي مسابقة التمثيل فاز الطالب محمود سيد كلية السياحة والفنادق، وفي مسابقة التصوير فاز الطالب أحمد وجيه كلية التعليم الصناعي ، مسابقة الإنشاد الديني  فاز الطالب محمد أحمد كلية الخدمة الإجتماعية. 
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