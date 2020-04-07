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اقتصاد

15.86 جنيه أدنى سعر للدولار بالبنوك بنهاية التعاملات

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:58 م
دولار
دولار
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محمد يحيي

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للأسبوع الثالث على التوالي في البنوك، في نهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء، ليصل سعره في المتوسط لدى البنك المركزي عند 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.


ووصل أدنى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكي الأهلي ومصر لـ 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك من بينها "المصرف المتحد، التعمير والإسكان، الإسكندرية، بلوم، البنك الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، المصري الخليجي، البركة، التنمية الصناعية، تنمية الصادرات، عودة، قناة السويس، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، إتش إس بي سي"، عند 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.


 وكان أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه في بنكي "مصر إيران للتنمية، ومصرف أبوظبي الإسلامي للتنمية" عند 15.71 و 15.72 جنيه للشراء و 15.81 و 15.82 جنيه للبيع.

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