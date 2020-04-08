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أخبار البلد

السياحة فقط .. نجيب ساويرس: لم أخفض مرتبات كل العاملين بشركاتي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:20 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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محمد بدران
دخل المهندس نجيب ساويرس، في حوار مفتوح مع متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ورد على الأسئلة الشائعة عقب تصريحه الاخير بشأن تخفيض مرتبات العاملين معه بالمجموعة لـ٥٠% ".

وعقب "ساويرس" على سؤال من متابع  بتخفيض رواتب العمال قائلا: "‏‎احلفلهم بالمصحف انك مقصدتش مرتبات حد".


ورد رجل الاعمال قائلًا " ‏قصدت مرتبات السياحة و حصل بالفعل إسألوا أصحاب الفنادق".

في تغريدة أخرى لمتابع موجها سؤال لساويرس: "أنا بعزك جدا بس حضرتك في لقاء العربية قلت إنكم اتفقتوا في المجموعة بتاعتكم على 50% من الرواتب ولا قصدك السياحه فقط؟؟


ليرد ساويرس قائلًا "اتكلمت على السياحة والفنادق بصفة عامة، أنا مش شغال في السياحة".


وعقّب "ساويرس" على مطالبة أحد المتابعين له بالصمت لأن الموجة عالية، قائلا: "مفيش موجة عالية، وكما قال الشاعر: كن كالنخيل يقذف عليك الحجر فتلقى بأطيب الثمر".



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