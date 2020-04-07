أخبار البرلمان .. 20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر.. ومقترح بعقوبة مالية على من لا يرتدي كمامة





"أنا على يقين تام وكامل من حسكم الوطني العميق، ليكون مجلس النواب في مقدمة أجهزة الدولة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين"...جزء من رسالة رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، للأعضاء بشأن دعوته للتبرع الاختياري، دعمًا للدولة المصرية، فى إجرائتها وتدابيرها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.













أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم فئات الشعب الأخيرة منذ ظهور أزمة فيروس كورونا حتى الآن، مؤكدة أن تكليفات الرئيس السيسي يترجم معني الرجل المناسب فى الوقت المناسب.













أيدت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي -خلال خطابه اليوم- باتخاذ إجراءات أكثر حدة في حالة التزام المواطنين، مطالبة بضرورة تطبيق هذه الإجراءات بصرامة وحزم خلال المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا.

















وجه الأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بالامس الدعوة لأعضاء مجلس النواب للمشاركة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتبرع الاختياري بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.













أيد النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، مقترح الارتداء الإجباري للكمامات من حيث المبدأ، مطالبا بتطبيقه خلال المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا داخل مصر و بعقوبات معقولة تقتصر على غرامة مالية 100 جنيه.

















أشاد عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم فئات الشعب الاخيرة منذ ظهور أزمة فيروس كورونا حتى الان ، مؤكدًا انها تستهدف التخفيف على أصحاب العمال نظرًا للضغوط التي نتجت عن توقف عدد كبير من الشركات بسبب فيروس كورونا.













واصل نواب البرلمان، تقديم مقترحاتهم لدعم وحماية المواطنين في مواجهة وباء كورونا وتداعيات الفيروس، وذلك بالتزامن مع إجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة الأزمة وللسيطرة على انتشار الفيروس داخل الدولة.













أصدر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، توجيهاته لرؤساء اللجان بمتابعة الأوضاع كل فيما يخصه وموافاة بتقرير موضح به الأمر حيث يتولى رئيس البرلمان متابعة الموقف لحظة بلحظة.













كشف النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، عن سبب قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي والانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة في هذا التوقيت، موضحا أن الرئيس يسعى لدعم محدودي الدخل والأسر الفقيرة من ناحية، ويدعم أعمال البناء والتشغيل من ناحية أخرى حتى لا تتوقف.













تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، لإتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحفاظ على أرواح وحقوق العاملين بالقطاع الخاص، في ظل أزمة كورونا.













قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن توجيهات الرئيس السيسي للانتهاء من وحدات الإسكان الاجتماعي وإسكان المناطق المتضررة على الرغم من تداعيات فيروس كورونا، دليل على قوة الاقتصاد المصري، وسعي الدولة لدعم سكان العشوائيات ومحدودي الدخل تحت أي ظرف.



