AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أخبار البرلمان .. 20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر.. ومقترح بعقوبة مالية على من لا يرتدي كمامة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:53 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 7 ابريل:



"أنا على يقين تام وكامل من حسكم الوطني العميق، ليكون مجلس النواب في مقدمة أجهزة الدولة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين"...جزء من رسالة رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، للأعضاء بشأن دعوته للتبرع الاختياري، دعمًا للدولة المصرية، فى إجرائتها وتدابيرها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم فئات الشعب الأخيرة منذ ظهور أزمة فيروس كورونا حتى الآن، مؤكدة أن تكليفات الرئيس السيسي يترجم معني الرجل المناسب فى الوقت المناسب.



أيدت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي -خلال خطابه اليوم- باتخاذ إجراءات أكثر حدة في حالة التزام المواطنين، مطالبة بضرورة تطبيق هذه الإجراءات بصرامة وحزم خلال المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا.




وجه الأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بالامس الدعوة لأعضاء مجلس النواب للمشاركة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتبرع الاختياري بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.



أيد النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، مقترح الارتداء الإجباري للكمامات من حيث المبدأ، مطالبا بتطبيقه خلال المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا داخل مصر و بعقوبات معقولة تقتصر على غرامة مالية 100 جنيه.




أشاد عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم فئات الشعب الاخيرة منذ ظهور أزمة فيروس كورونا حتى الان ، مؤكدًا انها تستهدف التخفيف على أصحاب العمال نظرًا للضغوط التي نتجت عن توقف عدد كبير من الشركات بسبب فيروس كورونا.



واصل نواب البرلمان، تقديم مقترحاتهم لدعم وحماية المواطنين في مواجهة وباء كورونا وتداعيات الفيروس، وذلك بالتزامن مع إجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة الأزمة وللسيطرة على انتشار الفيروس داخل الدولة. 



أصدر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، توجيهاته لرؤساء اللجان بمتابعة الأوضاع كل فيما يخصه وموافاة بتقرير موضح به الأمر حيث يتولى رئيس البرلمان متابعة الموقف لحظة بلحظة.



كشف النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، عن سبب قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي والانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة في هذا التوقيت، موضحا أن الرئيس يسعى لدعم محدودي الدخل والأسر الفقيرة من ناحية، ويدعم أعمال البناء والتشغيل من ناحية أخرى حتى لا تتوقف. 



تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، لإتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحفاظ على أرواح وحقوق العاملين بالقطاع الخاص، في ظل أزمة كورونا.



قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن توجيهات الرئيس السيسي للانتهاء من وحدات الإسكان الاجتماعي وإسكان المناطق المتضررة على الرغم من تداعيات فيروس كورونا، دليل على قوة الاقتصاد المصري، وسعي الدولة لدعم سكان العشوائيات ومحدودي الدخل تحت أي ظرف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار البرلمان| هدايا السيسي للموظفين.. وتفاصيل حول منع الشيشة بسبب كورونا وتعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء

1000جنيه شهريا .. اقتصادية البرلمان تزف بشرى لأصحاب العمالة غير المنتظمة

السيسي يوجه الحكومة بدعم مختلف فئات الشعب خاصةً العمالة غير المنتظمة.. وبرلمانيون: جاءت في الوقت المناسب.. ومطالب بتوفير منصة إلكترونية لتسجيل البيانات لمنحهم 1000 جنيه شهريا

اقتصادية البرلمان تطالب بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة كورونا

أخبار البرلمان.. مكافأة للأطباء لجهودهم في مكافحة كورونا.. ويفتح النار على منظمة هيومن رايتس

أخبار البرلمان.. طريقة الحصول على العلاوات الـ 6 لأصحاب المعاشات.. و3 تكليفات من رئيس النواب بشأن كورونا

ترشيحاتنا

بسبب ميلانيا.. البيت الأبيض يعلن تنحي المتحدثة باسم ترامب

بريطانيا ترفض لقاح عرضه ترامب لعلاج بوريس جونسون من كورونا

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الفيفا يخص الأهلي ورمضان صبحي

خبير لوائح يصدم أحمد فتحي مع الأهلي بعد قرار فيفا ..فيديو

أخبار الفن.. مؤلفة شهيرة مصابة بفيروس كورونا .. وفاة هند طاهر بسبب السرطان

خبير سعودي يحذر من أمر كارثي يصيب الإنسان عند انتهاء فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 فواكه ترفع السكر في الدم فورًا

مع اقتراب شهر رمضان .. تعرفي على طريقة تخزين ورق العنب

من شرفة المنزل.. منى مدوح تتألق بالكاجوال الأصفر ..شاهد