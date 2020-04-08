شوبير يفجر عدة مفاجآت بشأن جلسة الخطيب وعاشور ومفاوضات الزمالك له





كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل جلسه محمود الخطيب رئيس الأهلي وحسام عاشور قائد الفريق خلال الفترة الماضية





وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن مجلس إدارة الأهلي كان يميل في بداية الأمر لـ تكريم حسام عن طريق التجديد له لمدة موسمين ولكن رينيه فايلر المدير الفني للفريق أكد أن الأهلي من حقه التجديد ولكن عاشور لن يكون له اي دور في المباريات المحلية والافريقية او حتى المشاركة في المران.





وأضاف شوبير أن عاشور طلب عقب ذلك عقد جلسه مع الخطيب حي أكد للخطيب أنه لن يثير أي أزمات حال جلوسه على الدكة أو عدم المشاركة ليؤكد له الخطيب أن الأمر بات صعب وان الامر سيثمل إهانة له من الصعب أن يوافق الاهلي عليها لقائد الفريق.









وتابع شوبير أن الخطيب كرر عرض الأهلي على عاشور وهو العمل بقناة النادي وتنظيم مباراة اعتزال رائعه ليطلب عاشور الحصول على 20 مليون جنيه وإعلان الاعتزال ليرفض الخطيب الأمر ويؤكد أنه صعب.





وأضاف أن عاشور يفكر في الاعتزال او الرحيل خلال الفترة الحالية ولم يحسم الامر.





واختتم مؤكدا أن عاشور لم يتلقى اي عرض حتى هذه اللحظة من الزمالك مشددا على أنه من المؤكد يتلقى عروضا محلية وعربية ولن تصل لـ 20 مليون بالتأكيد.



