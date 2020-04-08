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رياضة

مش عاوز جمهور الأهلي يزعل.. رمضان صبحي: حلمي الاستمرار في الاحتراف.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:20 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة
أكد رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن إكرامي الشحات، بمثابة أب له، مشددًا على أنه يستشيره فى الكثير من الأمور.

وقال صبحي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "إكرامي أعتبره أب لي، واستشرته للعودة إلى الأهلي مرة أخري عندما كنت فى إنجلترا".

وأضاف: "أتمني الاستمرار فى مشوار الاحتراف، ولا أريد أن تغضب مني جماهير النادي الأهلي، هذا حلمي وأتمنى تحقيقه وسأنتظر الفترة المقبلة لحسم الأمور".

واقتنعت لجنة التخطيط بفكرة محمود الخطيب رئيس النادي في شراء اللاعب بشكل نهائي خاصة أنه يتبقى في تعاقده مع هيدرسفيلد الإنجليزي موسم واحد فقط؛ وذلك بهدف دعم صفوف الفريق في الموسم المقبل، بجانب الاستفادة منه فيما بعد لتسويقه بما يعني أن المبلغ المالي – حتي لو كان كبيرًا – لن يذهب سدي ولكن سيتم تعويض القلعة الحمراء به.

ويترقب مسئولو الأهلي، الموقف النهائي من توقف النشاط الرياضي في مصر وإنجلترا لبدء خطوط الإتصال مع هيدرسفيلد والتفاوض على شراء اللاعب ولةكن بنظام التقسيط بحيث يتم دفع المبلغ علي عامين أو ثلاثة.

وأوضحت مصادر، أن اللاعب لم يتلق أي عروض سواء ودية أو رسمية من فريق قاسم باشا التركي وربما الأمر لم يعد مجرد تصريحات من مسئوليه في وسائل الإعلام لسد العجز الناتج عن الفراغ الكروي في العالم بسبب فيروس كورونا.
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