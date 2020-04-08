مش عاوز جمهور الأهلي يزعل.. رمضان صبحي: حلمي الاستمرار في الاحتراف.. فيديو

أكد رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن إكرامي الشحات، بمثابة أب له، مشددًا على أنه يستشيره فى الكثير من الأمور.





وقال صبحي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "إكرامي أعتبره أب لي، واستشرته للعودة إلى الأهلي مرة أخري عندما كنت فى إنجلترا".





وأضاف: "أتمني الاستمرار فى مشوار الاحتراف، ولا أريد أن تغضب مني جماهير النادي الأهلي، هذا حلمي وأتمنى تحقيقه وسأنتظر الفترة المقبلة لحسم الأمور".



