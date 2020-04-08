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رياضة

مرتضى منصور يقرر منح أسرة الراحل محمد السباعي عضوية الزمالك

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:50 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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حسام الحارتي
قرّر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منح أسرة الراحل محمد السباعي عضوية نادي الزمالك .
وأعلن الإعلامي خالد الغندور أن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قرّر منح أسرة المعلق الرياضي محمد السباعي عضوية نادي الزمالك.

واستعرضت قناة نادي الزمالك في لفتة إنسانية مسيرة المعلق الرياضي الراحل محمد السباعي.

وأشاد الإعلامي خالد الغندور بالراحل محمد السباعي قائلا: "كان خير صديق وأفضل مهني ".

ويستضيف الإعلامي خالد الغندور عبر برنامجه "زملكاوي"، المذاع عبر فضائية " الزمالك"، أبناء الراحل محمد السباعي "حبيبة وأحمد محمد السباعي".

دخلت حبيبة محمد السباعي في نوبة بكاء شديدة على الهواء خلال عرض أحد التقارير الرياضية عن الراحل محمد السباعي.
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