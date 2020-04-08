مرتضى منصور يقرر منح أسرة الراحل محمد السباعي عضوية الزمالك

قرّر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منح أسرة الراحل محمد السباعي عضوية نادي الزمالك .

وأعلن الإعلامي خالد الغندور أن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قرّر منح أسرة المعلق الرياضي محمد السباعي عضوية نادي الزمالك.





واستعرضت قناة نادي الزمالك في لفتة إنسانية مسيرة المعلق الرياضي الراحل محمد السباعي.





وأشاد الإعلامي خالد الغندور بالراحل محمد السباعي قائلا: "كان خير صديق وأفضل مهني ".





ويستضيف الإعلامي خالد الغندور عبر برنامجه "زملكاوي"، المذاع عبر فضائية " الزمالك"، أبناء الراحل محمد السباعي "حبيبة وأحمد محمد السباعي".



