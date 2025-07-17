ديانج وأحمد رضا.. محمد يوسف يكشف مصير اللاعبين من البقاء في الأهلي

تحدث محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، على أن ملف الصفقات يدار بالتنسيق مع خوسيه ريبيرو مدرب الفريق، بما يخدم مصلحة القلعة الحمراء.

وأدلى محمد يوسف بتصريحات خلال حواره في برنامج "حارس الأهلي"المذاع على قناة النادي رفقة الإعلامي أحمد شوبير، مسلطًا الضوء على أداء بعض اللاعبين ورؤية الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

وأشاد يوسف باللاعب آليو ديانج، واصفًا إياه بأنه "مميز جدًا ومنضبط".

وأشار إلى أن ديانج "يحب التواجد والمشاركة"، وأن حديثه الأخير معه كشف عن تركيز اللاعب الكامل على فترة الإعداد للموسم الجديد.

وعند سؤاله عن مدة بقاء ديانج مع الفريق، امتنع يوسف عن تحديد فترة معينة، موضحًا أن "في كرة القدم كل حاجة ممكن تتغير بسرعة، ورؤية المدرب في لاعب ممكن تختلف في لحظة ولكنه مستمر".

وبخصوص اللاعب أحمد رضا، أكد يوسف أن المدرب خوسيه ريبيرو “متمسك بتواجده في الفريق".

وأشار إلى أن إدارة النادي استجابت لرغبة المدرب، وأن رضا ”متواجد بالفعل ويتدرب بشكل طبيعي، ومستمر مع الأهلي".