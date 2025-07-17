المصري يوقف النشاط 3 أيام حدادا على الكابتن ميمي عبد الرازق

نعى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة وفاة فقيد بورسعيد والرياضة المصرية الاستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي نعي الكابتن محمود الخطيب و مجلس إدارة النادى الأهلي و الادارة التنفيذية وقطاعات النادى الرياضية وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق ببالغ الحزن و الأسى عقب وفاته اليوم داعين الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

حدادًا على الدكتور ميمي عبد الرازق .... المصري يعلن الحداد ويوقف أنشطته لثلاثة أيام.

وفى سياق متصل قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إعلان الحداد على وفاة رمز النادي التاريخي الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي.

كما قرر المجلس إيقاف جميع أنشطة النادي الرياضية والاجتماعية لثلاثة أيام حدادًا على فقيده الغالي.