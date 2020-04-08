خالد النبوي يفاجئ إسعاد يونس ويتحدث باللغة الروسية على الهواء.. فيديو

كشف الفنان خالد النبوي، عن كواليس من فيلم "الديلر"، مع الفنان أحمد السقا.





في أحد مشاهد الفيلم كان هناك خطاب باللغة الروسية حوالي 3 دقائق ومن المفترض أن أتحدث باللغة الروسية". وقال الفنان خالد النبوي في حواره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي"، :"أحد





وأضاف خالد النبوي:" المخرج كان عارف أنني هتكلم باللغة العربية لأنني لا أتحدث الروسية، والمخرج وفريق العمل مكنوش يعرفوا انا هعمل أيه وأول لما صورنا لقاني بتكلم باللغة الروسية بطلاقة".





وتحدث خالد النبوي، باللغة الروسية على الهواء، مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة".



