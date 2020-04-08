AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد النبوي يفاجئ إسعاد يونس ويتحدث باللغة الروسية على الهواء.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:33 ص
خالد النبوي
خالد النبوي
Advertisements
هاني حسين
كشف الفنان خالد النبوي، عن كواليس من فيلم "الديلر"، مع الفنان أحمد السقا.

وقال الفنان خالد النبوي في حواره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة "دي إم سي"، :"  في أحد مشاهد الفيلم كان هناك خطاب باللغة الروسية  حوالي 3 دقائق ومن المفترض أن أتحدث باللغة الروسية".

وأضاف  خالد النبوي:"  المخرج كان عارف أنني هتكلم باللغة العربية  لأنني لا أتحدث الروسية،  والمخرج وفريق العمل مكنوش  يعرفوا انا هعمل أيه وأول لما صورنا لقاني بتكلم باللغة الروسية بطلاقة".

وتحدث خالد النبوي، باللغة الروسية على الهواء، مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ديانا حداد: سأغني باللغة التركية قريبا وأحضر لـ دويتو مع مطرب أمريكي.. فيديو

قلبي محروق.. ديانا حداد: لم أستطع إلغاء حفل تزامن مع وفاة والدتي.. فيديو

ديانا حداد تكشف سر احتفاظها بجمالها وأنوثتها..فيديو

ابنة إدوارد تبدع في الغناء على الهواء.. وصاحبة السعادة: جامدة.. فيديو

إسعاد يونس تعلن عن ضيف الحلقة الجديدة لـ صاحبة السعادة.. شاهد

إسعاد يونس توجه رسالة لمتابعيها بسبب خالد النبوي .. شاهد

ترشيحاتنا

لسة قدامك فرصة قبل الفجر .. أدعية ليلة النصف من شعبان

من شرفة المنزل.. منى مدوح تتألق بالكاجوال الأصفر ..شاهد

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

وفاة هند طاهر عن عمر يناهز 76 بسبب مرض السرطان

السر في 13 دواء منهم متداول بـ مصر.. طريقة علاج رئيس الوزراء البريطاني من كورونا.. تفاصيل

دعاء ليلة النصف من شعبان 2020 .. الإفتاء توصي بترديد 125 كلمة من المغرب للفجر ليرفع الله البلاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار شرب القهوة قبل النوم

ليس الشلولو فقط .. 5 أطعمة يتناولها المصريون بالصدفة تحارب كورونا

مع اقتراب شهر رمضان .. تعرفي على طريقة تخزين ورق العنب