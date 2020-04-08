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رئيس القطاع الديني بالأوقاف يكشف خطة الوزارة استعدادا لشهر رمضان

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:47 ص
رئيس القطاع الدينى
رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف
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ريهام فيكتور
قال جابر طايع ، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف ، إن هذه الأيام مقدمة لشهر رمضان المبارك، والصحابة كانوا يدعوا فى تلك الأيام: " اللهم بلغنا شهر رمضان وشهر العرفان الى الله" .

وأضاف " طايع " خلال حواره ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على فضائية " أكسترا نيوز " مع الإعلامية " خلود زهران "، أن شهر رمضان  ترفع فيه  الأعمال إلى الله  عز وجل خاصًا فى ليلة النصف من شعبان ، لذلك نسأل الله  أن تكون رفعت أعمالنا ونحن من المتقبلين.

ودعا رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، الله ان يرفع عنا الوباء والبلاء وسائر الأمراض الظاهرة والباطنة ، وأن يسلم شعوب العالم كله من الآفات .

وأشار رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف ، إلى أننا لا نتمنى ان يصاب احد بهذا المرض مهما كنا نتفق معه أو نختلف معه ، ونسأل الله أن يرفع البلاء عن العباد فى كل مكان .

وتابع أن وزارة الأوقاف منذ ظهور الفيروس اتخذت الإجراءات الوقائية منها سلامة الحياة لأنها مقصد شرعي وحياتى فقمنا بغلق المساجد والأماكن التى بها تجمعات مثل دور المناسبات وأماكن التجمعات فى العزاء وقاعات الافراح المرتبطة بالمساجد .

وأكد أنه تم تعليق العمل بالكتاتيب والمدارس العلمية وحتى دورة المياه عندما انكشف أن الأمر  قد يكون فى هذه الأماكن الرطبة وغلق المساجد  حفاظا على الروح والنفس البشرية من خلال تعليق كافة الفاعليات التى قد تقام فى شهر رمضان من فاعليات اجتماعية وثقافية .
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