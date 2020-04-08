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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تقدم مشروع قانون ميزانية إضافية الأسبوع المقبل لمجابهة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد كبير صناع السياسات الاقتصادية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تخطط لتقديم اقتراح بميزانية إضافية ثانية إلى البرلمان الأسبوع المقبل، لتخفيف معاناة البلاد من تداعيات وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتعزيز الاستهلاك المحلي.
وتدفع كوريا الجنوبية حاليًّا من أجل تخصيص ميزانية إضافية ثانية بقيمة 7.1 تريليون وون (5.8 مليار دولار أمريكي) لتوفير قسائم للتسوق وشهادات هدايا لأكثر من نصف الأسر في البلاد، للمساعدة في تقليل التداعيات الاقتصادية من الوباء.
وقال وزير المالية الكوري في هذا الشأن هونج نام-كي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزارات الاقتصادية، وفقا لوكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، " نخطط لتمويل الإنفاق الإضافي من خلال إعادة هيكلة النفقات الحالية، بدلًا من إصدار سندات جديدة".
وبموجب الخطة، ستتلقى شريحة الأسر في الـ 70% الأدنى دخلًا مساعدات إغاثة الكوارث، التي يصل مجموعها إلى 9.1 تريليون وون، وقد تم تصميم أحدث إجراء إغاثي للمساعدة في تخفيف الصدمة الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البلاد -الرابع في آسيا- من التداعيات الاقتصادية.
وقد وانخفضت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنسبة 6% على أساس شهري في فبراير، في حين تقلص الناتج الصناعي بنسبة 3.5%، وهي الأعلى في 9 سنوات.. وقد وافق البرلمان بالفعل على خطة ميزانية تكميلية بقيمة 11.7 تريليون وون خلال الشهر الماضي.
يشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت قد أعلنت عن 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 10384 حالة.

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