تخفيض حظر التجول ساعة بداية من غد الخميس.. شاهد





وكتب أحمد موسى على "فيس بوك" قائلا: "عاجل تخفيض زمن حظر التجول من الغد الخميس ليبدأ الثامنة مساء بدلا من السابعة".





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال مؤتمر صحفي.





وتضمنت القرارات حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، ومد تأجيل الدراسة أسبوعين إضافيين وإيقاف المواصلات العامة والخاصة أثناء فترة الحظر وإغلاق جميع المحال التجارية من الخامسة مساء إلى السادسة صباحًا.







