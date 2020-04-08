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رئيس الوزراء: مد إجراءات الدولة لمحاصرة وباء كورونا لمدة أسبوعين

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تمديد الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين، مشددًا على ضرورة التزام المواطن المصري بتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية. 

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد، منذ قليل، إن هذا هو المعيار المهم جدًا التى تحرص الدولة عليها والرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد على فكرة الالتزام الشديد فى خلال المرحلة القادمة لكي نستطيع تحجيم من زيادة انتشار الفيروس. 

وأكد أن التجارب العالمية كلها للعديد من الدول أظهرت أن هناك دولا بدأت معدلات الإصابة بها فى الانخفاض بعد أن استشرى المرض بصورة كبيرة جدًا بعد أن أصبح عدد الإصابة والوفيات بها بالآلاف.


وتابع: "نتمنى ألا نصل إلى تلك الأعداد فى مصر، وأن تنتهى أزمة انتشار فيروس كورونا سريعًا"، موضحًا أن القوات المسلحة تعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع المدنى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



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