بعد قرار رئاسة الوزراء.. مد تعليق النشاط الرياضي لنهاية أبريل

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا حول مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية شهر أبريل الجارى.





جاء البيان على النحو التالي..





بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.



