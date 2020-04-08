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رياضة

بعد قرار رئاسة الوزراء.. مد تعليق النشاط الرياضي لنهاية أبريل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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يسري غازي
أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا حول مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية شهر أبريل الجارى.

جاء البيان على النحو التالي..

بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر  على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.  

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 15 مارس، وتم مد تعليق النشاط 15 يوما آخرين نهاية الشهر الماضي تنتهي في 14 أبريل الحالي.
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