بشرى سارة.. هانى الناظر يكشف مفاجأة عن علاج فيروس كورونا

نشر الدكتور هانى الناظر، أخصائى أمراض الجلدية، منشورا جديدا من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ليطمئن المصريين، عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا









بدأ الأطباء اليوم في أمريكا تجارب إكلينيكية جديدة لعلاج فيروس كورونا بدواء يستخدم في علاج الإصابة بفيروس ايبولا الشهير، وذلك بعد شفاء مريض قضى ١٧ يوما على جهاز التنفس الصناعي وكان يعالج بهذا الدواء". وقال الناظر في منشوره: "



