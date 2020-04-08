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مرأة

بشرى سارة.. هانى الناظر يكشف مفاجأة عن علاج فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:17 م
هانى الناظر
هانى الناظر
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هاجر هانئ
نشر الدكتور هانى الناظر، أخصائى أمراض الجلدية، منشورا جديدا من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ليطمئن المصريين، عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا.


وقال الناظر في منشوره: "بدأ الأطباء اليوم في أمريكا تجارب إكلينيكية جديدة لعلاج فيروس كورونا بدواء يستخدم في علاج الإصابة بفيروس ايبولا الشهير، وذلك بعد شفاء مريض قضى ١٧ يوما على جهاز التنفس الصناعي وكان يعالج بهذا الدواء".

وأضاف: "وسوف تكشف الأيام القادمة مدى نجاح هذا العلاج عندما يستخدم لأعداد أكبر من المرضى، العلماء يسابقون الزمن للوصول لعلاج فعال، ولكن لا تزال كل العلاجات المطروحة قيد التجارب حتى الآن".
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