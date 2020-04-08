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أخبار البلد

تمديد غلق الصحفيين لإسبوعين قادمين واستمرار تقديم خدمات الضرورة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه في إطار استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومن اجل صحة الزملاء الصحفيين وبعد المناقشة مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان فقد تقرر تمديد غلق مبنى النقابة لمدة اسبوعين قادمين ابتداء من السبت المقبل ١١ ابريل.

وأضاف شبانة أن الغلق لن يكون غلقا كليا وإنما سيتواصل العمل اليومي بمقر النقابة لخدمات الضرورة واقتصاره بالدور الأرضى وذلك لمدة ثلاث ساعات فقط من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ولخدمات محددة وهى العلاج حيث سيتواجد احد موظفيه فى حالة الاحتياج اليه مع التأكيد على خدمة الواتس اب بالنسبة للتحويلات للمستشفيات او لإجراء التحاليل والإشاعات .. وكذلك سيتواجد محاسب واحد من الادارة المالية لصرف اية مستحقات للزملاء من خزينة النقابة ويتواجد يوميا صراف للخزينة وموظف ادارى لمتابعة ما يجرى وتقديم تقرير يومي.
 
وأشار السكرتير العام أن مكتب البريد يعمل حاليا بشكل يومى بجميع خدماته ومنها صرف المعاشات للمستحقين من البريد سواء المعاش النقابى او الحكومي، كما ستستمر خدمات المجمع الاستهلاكى الغذائى التابع للقوات المسلحة يوميا، مؤكدا أن نفس هذه الخدمات والإجراءات تلتزم بها النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وأشار شبانة إلى أن نقابة الصحفيين واجهت الأزمة مبكرا واحتاطت لها واتخذت التدابير الإرشادية والتنفيذية والطبية للحفاظ على الزملاء، كما قدم مجلس النقابة الكثير من التيسيرات للزملاء الحاصلين على القروض الحسنة مع تأجيل تحصيل أقساط اشتراك مشروع العلاج وتحويل بدلات البطالة للزملاء بالصحف المتعطلة على البطاقات الائتمانية وتأجيل سداد اقساط قروض البنوك والإسكان لثلاثة اشهر مع استمرار بيع المنتجات الغذائية بمنفذ القوات المسلحة بمقر النقابة بالإضافة الى كثير من الخدمات.
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