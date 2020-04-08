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فن

إطلالة جديدة لـ عبير صبري بصحبة حلا شيحة.. شاهد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة بصحبة الفنانة حلا شيحة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام"

وحازت الصورة على ردود واسعة من جانب متابعيها، وعلق بعضهم قائلا:  
انتوا مش ملتزمين بالحظر 
عندما يجتمع القمر مع النجوم 
ربنا يخليكوا لبعض 
انت شبه بعض كدا ازاي 

يذكر أن عبير صبري، تشارك في بطولة المسلسل الرمضاني "دهب عيرة"، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة العدل جروب، وسينرجي.

وتشارك أيضا فى مسلسل «الأخ الكبير» والذى يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية، ويقوم ببطولة المسلسل بجانب عبير صبرى كل من محمد رجب وهبة مجدى ومحمد عز وأحمد حلاوة.

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