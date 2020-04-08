ليس مدبولي..تعرف على صاحب مقترح تبرع الوزراء برواتبهم لدعم العمالة غير المنتظمة.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفترة المقبلة من أصعب المراحل في مواجهة كورونا، موضحًا أن الفيروس سينتشر بكثرة خلال الأيام المقبلة وعلينا الجلوس فى البيت.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الحكومة ستقوم بعمليات تطهير وتعقيم خلال الفترة المقبلة.





وأشار الى أن وزير الإعلام اسامة هيكل هو من اقترح على الدكتور مصطفى مدبولى التبرع بـ 20 % من راتب الوزراء فقط لدعم العمالة غير المنتظمة.





وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت قرار مد الحظر من الساعة 8 بدلا من 7 لان معظم الموظفين يخرجون فى وقت معين قبل الحظر بساعات ويكون هناك زحام فى المواصلات.