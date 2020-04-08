AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية لعائدين مصريين عالقين في باريس

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:01 م
طيران اير كايرو
طيران اير كايرو
Advertisements
نورهان خفاجي

وصلت الى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، رحلة استثنائية لشركة آير كايرو، قادمة من العاصمة الفرنسية باريس وعلى متنها  عدد من المصريين العائدين من هناك، بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وغادرت الرحلة القاهرة ، صباح اليوم الأربعاء بالتنسيق مع وزارة الهجرة المصرية ووزارة الطيران، لعودة المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى مصر ، نتيجة تفشي فيروس كورونا.


وكانت شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، نظمت أيضا عدة رحلات استثنائية من عدة مطارات مختلفة بينها شرم الشيخ  إلى لندن، وغادرت على متنها وفود سياحية بعد انتهاء البرامج السياحية الخاصة بهم، وعادت إلى مطار القاهرة الدولي وعلي متنها عدد من المصريين من العالقين بلندن.


وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ويستمر حتى 23 أبريل الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحلة استثنائية لمصر للطيران لإعادة المصريين العالقين في لندن

الخطوط العراقية تجلي مواطنيها من القاهرة.. وإير كايرو تنقل أجانب إلى فرنسا

موجز المطار: استمرار رحلات الإجلاء وعودة العالقين.. شروط جديدة لدخول المصريين لمواجهة كورونا

وصول 274 مصريا من العالقين في لندن إلى القاهرة..صور

رغم وقف الطيران.. العمل مستمر داخل الوزارة.. تفاصيل أسبوعين من رحلات إجلاء المصريين

عودة 97 مصريا من العالقين في فرنسا.. وعزلهم داخل الحجر الصحي

ترشيحاتنا

الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية أعطتنا القدرة على تحمل تداعيات كورونا

إحباط ترويج مستلزمات طبية مجهولة.. وضبط صاحب مخبز استولى على نصف مليون جنيه

رئيس الوزراء: استمرار مد حظر التجول أسبوعين من 8 مساء حتى 6 صباحا

الوضع يتحول للأخطر .. ألمانيا تسجل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة قتلى ومصابي كورونا

إيطاليا.. تراجع حصيلة وفيات كورونا والإصابات تواصل الارتفاع

لماذا خفضت الدولة فترة حظر التجول 60 دقيقة؟ مدبولي يرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون.. كنز فيتامين C

بـ ماكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث صورة

احذر 5 علامات.. أعراض القولون العصبي