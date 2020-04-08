مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية لعائدين مصريين عالقين في باريس

وصلت الى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، رحلة استثنائية لشركة آير كايرو، قادمة من العاصمة الفرنسية باريس وعلى متنها عدد من المصريين العائدين من هناك، بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وغادرت الرحلة القاهرة ، صباح اليوم الأربعاء بالتنسيق مع وزارة الهجرة المصرية ووزارة الطيران، لعودة المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى مصر ، نتيجة تفشي فيروس كورونا.





وكانت شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، نظمت أيضا عدة رحلات استثنائية من عدة مطارات مختلفة بينها شرم الشيخ إلى لندن، وغادرت على متنها وفود سياحية بعد انتهاء البرامج السياحية الخاصة بهم، وعادت إلى مطار القاهرة الدولي وعلي متنها عدد من المصريين من العالقين بلندن.







وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ويستمر حتى 23 أبريل الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.