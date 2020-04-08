بـ الجير الحي .. كيف تواجه البيئة مخلفات قرية المعتمدية بالجيزة

قامت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم وادارة المخلفات وبالتنسيق مع رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة بإجراء معاينة ميدانية لمقلب شبرامنت لمتابعة أعمال تخصيص خلية دفن خاصة لاستقبال مخلفات قرية المعتمدية والتي تم وضعها تحت الحجر الصحي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بها، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ إجراء عاجل بشأن التخلص الآمن من المخلفات المتولدة عن القرية حتى لا تكون مصدرا محتملا لانتشار العدوى.





أسفرت المعاينة عن تجهيز الجير الحي لتغطية المخلفات التي تصل للمقلب من القرية، وكذلك سيارة لتطهير المعدات بعد خروجها من القرية، و هناك عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها عند عزل مدينة أو قرية مصابة بفيروس كورونا، حيث يتم التعامل مع المخلفات الناتجة على أنها مخلفات خطرة، ويتم إنشاء حفرة بالمقلب تتناسب مع كمية المخلفات المتولدة من القرية على أن يتم إستخدام الجير الحى في قاع الحفرة ومع كل عمليات دفن المخلفات مع مراعاة أعمال التغطية المستمرة للمخلفات، يراعى في إختيار موقع الحفرة أن يكون عكس إتجاه الريح السائدة، ووضع آلية للقضاء على الحشرات والقوارض التي يمكن أن تعبث بالمخلفات مما يؤدى إلى إنتشار العدوى.