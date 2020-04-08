رئيس جامعة حلوان: مبادرة خليك مستعد لأطباء الامتياز لتكوين خط دفاع ثان للجيش الأبيض

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن طلاب كلية الطب مستعدين للوقوف بجانب الدولة، وأن الشباب قام بعمل فيديو صغير يعبر عما بداخلهم.

وأضاف رئيس جامعة حلوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن مبادرة خليك مستعد لأطباء الأمتياز لتكوين خط دفاع ثان للجيش الأبيض.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أنه تم تدريب طلاب الامتياز ليكونوا جاهزين لأي تكليف لدعم القطاع الصحي.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن طلاب الامتياز من الممكن أن يكون فى وقت معين خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أنه تم تدريب الطلاب اون لاين خلال 6 أيام على كيفية التعامل مع مرضي فيروس كورونا، وكشف أن جميع الجامعات جاهزة للمشاركة أن الطلاب بالجامعة من الممكن الاستعانة بهم من الغد.