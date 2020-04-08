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فن

رامي جمال يحرج محمد رمضان بسبب مسلسل البرنس.. شاهد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:02 م
رامي جمال
رامي جمال
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قسم الفن

نشر الفنان رامي جمال علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري" الفيديو الذي نشره محمد رمضان أمس الذي يحتوي علي مشهد من مشاهد مسلسل "البرنس" المقرر عرضه في رمضان المقبل.


وعلق رامي جمال علي الفيديو قائلا: دي تسقيفة الزمن معانا دي. 


من ناحية أخرى شارك النجم محمد  رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام "مشهد من مسلسل "البرنس" وظهر فيه وهو يرتدي ملابس السجن، ويتصارع مع الفنان محمد ‏أحمد ماهر وسط المساجين.‏


تدور أحداث مسلسل "البرنس" فى إطار درامي اجتماعى في العلاقات الأسرية، بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.‎


رامي جمال يحرج محمد رمضان بسبب مسلسل البرنس.. شاهد
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