كارثة .. نموذج تنبؤ أمريكي يتوقع سقوط عشرات الآلاف من قتلى كورونا بحلول أغسطس

توقع نموذج تنبؤ يعمل على نهجه البيت الأبيض حاليا بحدوث ذروة في عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة ليصلوا الى 60.415 حالة وفاة بحلول أغسطس المقبل مقارنة بتنبؤ سابق صدر الأحد بمقتل 81.766 شخص حتى نفس الفترة.





وتم إنشاء نموذج التنبؤ الامريكي بواسطة معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في جامعة واشنطن، ودحض التحديث الأخير التقديرات السابقة؛ إذ توقع العديد من خبراء الصحة العامة، بما في ذلك أنتوني فوتشي مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في وقت سابق أن ما يصل من 100000 إلى 200.000 أمريكي يمكن أن يموتوا بسبب COVID-19.





ويشير نموذج معهد القياسات الصحية أيضًا إلى أن العدد الأقصى للوفيات في الولايات المتحدة متوقع بحلول 12 أبريل بدلًا من 16 أبريل ، كما كان متوقعًا من قبل.





ومع ذلك ، ادعى قادة آخرون في واشنطن أن تفشي المرض في المنطقة، على سبيل المثال، لن يصل إلى ذروته حتى 28 يونيو.





في بيان لـ صحيفة "واشنطن بوست"، قالت أليسون ريفز ، المتحدثة باسم منطقة العاصمة: بينما نأمل أن تتبع تجربتنا منحنى أقرب إلى نموذج معهد القياسات الصحية، لا يمكننا استخدام نموذج واحد لإعدادنا ونخاطر بأن نكون غير مستعدين.





واضافت: نحن نواصل تحسين نماذجنا وافتراضاتنا ونقوم بتكييفها لتناسب سكان العاصمة.





ووفقًا لنموذج معهد القياسات الصحية والتقييم، يبدو أن إجراءات التباعد الاجتماعي في أهم النقاط الساخنة ضد الفيروس الغامض في إيطاليا ونيويورك وكاليفورنيا.





وكشف حاكم نيويورك أندرو كومو الأربعاء، أن الولاية قد تشهد تباطؤًا في انتشار الوباء.





وكانت هناك 599 حالة وفاة جديدة في نيويورك يوم الاثنين ، وهو ما يمثل انخفاضا من 630 حالة وفاة ذكرت يوم السبت.





وقال دكتور جريج روث ، المستشار الاكلينيكي للفريق الذي يقف وراء نموذج التنبؤ الامريكي، إن جميع المعلومات المتاحة تشير بقوة إلى أن سياسات المباعدة الاجتماعية تحدث فرقًا كبيرًا'.





ومع ذلك، ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن قادة الولاية قلقون بشأن استخدام الحكومة الفيدرالية للتنبؤات السابقةن موضحين ان الاعتماد على نموذج واحد فقط أمر خطير إذا كان خاطئًا أو متفائلًا جدًا.





ووفقًا لمبدع نموذج التنبؤات بكورونا كريستوفر موراي، فإنه لا يفترض أن التباعد الاجتماعي سيؤدي فقط إلى إبطاء انتقال الفيروس المستجد إلى حد معين.





وبدلًا من ذلك، يفترض النموذج أن الابتعاد الاجتماعي وأوامر البقاء في المنزل ستقلل انتقال العدوى بشكل كافٍ للسلطات الحكومية للسيطرة على تفشي المرض، وهو نظرة أكثر تفاؤلًا من بعض النماذج الأخرى.





وقالت ناتالي دين، الأستاذة المساعدة في الإحصاء الحيوي في جامعة فلوريدا، لصحيفة واشنطن بوست: عندما تخطط ، فأنت تريد التخطيط لأسوأ الحالات ، وليس المتوسط ​​أو الأفضل، لأن الخطر ليس متناسبًا.