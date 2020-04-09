في الحجر المنزلي.. حيل سريعة تخلصك من إدمان الطعام

هل تعانين من إدمان الطعام وتريدين فقدان الدهون بشكل أسرع؟.. إليك حيلا سريعة يساعدك على التخلص من إدمان الطعام.





ومن ضمن الحيل التي تنقص الوزن سريعا ما يلي:





- استبدلى الأطعمة المصنعة والمحليات التي تحتوي على مستويات عالية من السكر والمحليات الاصطناعية والدهون تسبب الإدمان



عن طريق إثارة تفاعلات كيميائية في الجسم.







- امضغى الطعام ببطء لأن التباطؤ سيقلل بشكل كبير من فقدان الدهون الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.





- انتبهى للأكل العاطفي يعتقد الكثير من الناس أن تناول الكثير من الطعام أثناء الانزعاج أو التوتر يمكن أن يساعد التأمل ، واليوجا ، والتمارين الرياضية في تقليل التوتر وكذلك مساعدتك على إنقاص الوزن.





- تجنبى الكافيين فالنوم الجيد مهم جدًا للبقاء بصحة جيدة والتعامل مع الإجهاد اليومي فهناك ارتباط بين قلة النوم وزيادة الوزن. لذا فإن تقليل تناول الكافيين يمكن أن يساعدك بشكل ملحوظ في إنقاص الوزن.





- اهتمى بجسمك. تشير الدراسات إلى أن التدليك يمكن أن يكون جزءًا مفيدًا من برنامج إنقاص الوزن. على سبيل المثال ، التدليك جيد جدًا للدورة الدموية والعضلات ، فهو يؤثر على مناطق المشاكل في الجسم ويحسن الشعور العام بالرفاهية.