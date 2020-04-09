أخبار التوك شو.. الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر التجول كاملا يوم شم النسيم.. علاج فعال لفيروس كورونا اخترعه مصري منذ 22 عاما





قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المصريين عليهم الاحتفال بشم النسيم فى البيت، وعدم الخروج لأي مكان، موضحًا أن الحكومة لم تتحدث عن فرض حظر التجول كاملا فى هذا اليوم.









وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعديلات فى مواعيد تحرك المواصلات العاملة وذلك بناء على قرارات الحكومة اليوم أن الحكومة اتخذت قرار مد الحظر من الساعة 8 بدلا من 7 لان معظم الموظفين يخرجون فى وقت معين قبل الحظر بساعات ويكون هناك ازدحام فى المواصلات.













قال الدكتور هاني الناظر، استشارى أمراض الجلدية، إن ما نشر عن وجود أكلات تقضى على فيروس كورونا غير صحيح، موضحًا ان تناول العسل لا يقتل أو يعالج الفيروس.





وأضاف هاني الناظر خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن ما نشر بأن الشلولو يقضى على كورونا غير علمى.

















قال المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إنه سيتم تنظيم إجراءات ركن السيارات في الشوارع، موضحا أنه للأسف تم تحويل الشوارع إلى ركنات في القاهرة وبعض المدن.





وأضاف «نادر سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن رئيس الوزراء أشار في الإجتماع اليوم ضرورة القضاء علي ظاهرة ساحات من الشوارع إلى ركنات السيارات "جراج" .

















أجاب الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على السؤال المطروح بشأن انخفاض الإصابات بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد ووجود 16 دولة لم يصلها فيروس كورونا.









وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، إن المبرر الوحيد لخلو هذه الدول من الفيروس هو أنها لا تقوم بالتحليل، مضيفا أن مصر سحبت 25 ألف عينة، وكانت النتيجة ألف ونصف إيجابي للفيروس.













قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أمس عن العشوائيات والبناء على الأراضي.









وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تحدث مع الوزراء وعلى الفور تحرك الجميع.









وأوضح، أن محافظ القاهرة قام بازالة العشش والمباني العشوائية والمبانى المخالفة، معلقًا " لو انت بانى 100 دور الدولة هتزيله وهتجيبه على الأرض.. فيه ناس مش بتحترم البلد فى الظروف دي".

























قال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، إنه تم عزل قطاعين فقط من قرية بنى عفان، موضحًا أن الأخبار التى نشرت بعزل القرية بالكامل غير صحيحة.













وأضاف الدكتور محمد هانى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن القطاعين مكونان من ألف أسرة.





















وأشار الدكتور محمد هانى إلى أن المحافظة توفر جميع الطلبات لـ الأهالى بالقرية، ولا يوجد اى مشكلات بين المواطنين والمحافظة تتخذ جميع الاجراءات الاحترازية.













قال الإعلامى أحمد موسى، إن أزمة كورونا من الممكن أن تستمر لوقت أطول، موضحًا "الموضوع مطول شوية وممكن يكون لبعد العيد الصغير".





وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أن ووهان الصينية ظلت فى المنازل لـ 76 يومًا.













قال الإعلامى أحمد موسى، إن قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ستطبق من الغد، موضحًا أن جميع القرارات التى كانت خلال الأسبوعين الماضيين كما هى بخلاف تخفيف الحظر من 7 لـ 8.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أن كل مواطن عليه أن ينصرف من عمله الساعة الـ 5.













قال الدكتور محيى حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إنه حاصل على براءة اختراع دواء إيفرمكتين Ivermectin، الذي أعلنت أستراليا عن فعاليته في القضاء على فيروس كورنا خلال 48 ساعة.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الدواء موجود، وتم إجراء اختبارات عليه، وأن أستراليا أكدت أن الدواء المكتشف أقوى 5000 مرة من العلاج التقليدي الحالي.



