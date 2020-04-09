مدافع منتخب مصر: اتفقت مع الأهلي على الانضمام ولكني انتقلت لهذا النادي.. فيديو

قال عمرو طارق، لاعب نيويورك ريد بولز الأمريكي ومنتخب مصر، إنه تلقى مفاوضات من الأهلي في الفترة الأخيرة من مسئولي النادي الأهلي.





وأكد عمرو طارق في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "اتفقت مع الأهلي على اللعب ووافقت على الانضمام له ولكن المفاوضات تأخرت"





وتابع عمرو طارق : "في ذلك الوقت تلقيت عرضا من نادي ريال بيتيس لذلك فضلت الاحتراف".





وأتم: "أفضل الاحتراف في الوقت الراهن عن الانضمام لأي ناد في الدوري المصري وأحلم بمواصلة الاحتراف والتألق لمتثيل مصر في الخارج بصورة جيدة".





ويحتل الأهلي فى صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة ، وجاء الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة .