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رياضة

إلغاء الدوري وتتويج الأهلي بالبطولة.. نائب رئيس اللجنة الخماسية يوضح

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي

قال جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، إنه في حالة عودة الأنشطة الرياضية من جديد سيتم استكمال مباريات الدوري المتبقية.


وأضاف جمال محمد علي، في تصريحات متلفزة عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، أن اتحاد الكرة يرغب في استكمال الدوري.


وتابع جمال محمد علي، "استكمال بطولات الدوري تحتاج إلى مدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر".

 

وأكد جمال محمد علي، أن اللجنة الخماسية تعقد اجتماعات شبه مستمرة لمتابعة الأحداث.


وأكد جمال محمد علي، أنه "من حق اللجنة القادمة مراجعة القرارات الصادرة من قبل اللجنة الخماسية".


وأوضح جمال محمد علي، أن اللجنة الخماسية غير مسئولة عن التدخل في عقود اللاعبين داخل الأندية، معلقًا "مطلوب وضع بنود في عقود اللاعبين يتضمن حلول حال وجود قوي قاهرة".


واختتم حديثه، قائلًا "في حالة عدم استكمال الدوري من جديد من الصعب تتويج أحد الفرق بلقب الدوري دون استكمال المباريات".

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