مدافع منتخب مصر: رفضت التفاوض مع الزمالك مرتين ..فيديو

قال عمرو طارق، لاعب "نيويورك ريد بولز" الأمريكي ومنتخب مصر، إنه رفض الدخول في مفاوضات جديدة مع نادي الزمالك بسبب عدم إتمام الصفقة في المرة الأولى.









وأكد عمرو طارق، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان"، على قناة "النهار"، أن "الزمالك فاوضني ووقعت له وبعد الإعلان عن الصفقة، ثم تم التراجع عنها من دون سبب واضح".









وتابع عمرو طارق، "بعد فترة تم دخول الزمالك في مفاوضات جديدة معي لكنني رفضت بسبب ما فعله مسئولو الزمالك في المرة الأولى".









يشار إلى أن الأهلي يحتل فى صدارة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة ، وجاء غريمه التقليدي الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.