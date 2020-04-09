ترامب: أجرينا اختبارات فحص كورونا أكثر من أي بلد آخر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة أجريت اختبارات فحص للكشف عن فيروس كورونا أكثر من أي بلد آخر.





وأوضح "ترامب"، أثناء المؤتمر الصحفي الذي تعقده خلية الأزمة الأمريكية بشأن آخر مستجدات جهود مكافحة فيروس كورونا، "أجرينا اختبارات فحص كورونا أكثر من أي بلد آخر، وهذا يمثل عامل قوة بالنسبة إلينا".





وأضاف "تجب العودة إلى العمل في أسرع وقت ممكن، ولدينا فرصة أن تعود بلادنا أقوى مما كانت عليه.. ولا بد من تراجع كبير في منحنى الوباء قبل إعادة فتح البلاد".





وتابع الرئيس الأمريكي "أشكر الشعب الأمريكي لأنه التزم بالإجراءات الوقائية، وسنحرز نصرا مؤزرا ضد كورونا، ونحن على تفاهم جيد مع الديمقراطيين ولا وقت لدينا الآن للمشاحنات السياسية".



