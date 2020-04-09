الصين تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفاد التلفزيون الرسمي الصيني، في نبأ عاجل له منذ قليل، بأن السلطات الصينية سجلت 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات بها إلى 81865 إصابة.





ولا تحصي السلطات الصينية عدد من لا تظهر عليهم الأعراض ضمن حصيلتها للإصابات المؤكدة إلى أن تظهر على المرضى أعراض كالحمى أو السعال.





وأصبح أكثر ما يقلق الصين في الأسابيع الأخيرة هو ما يسمى بالحالات الواردة من الخارج، والمرضى المصابون بالفيروس ويمكنهم نقله لآخرين، لكن لا تظهر عليهم أي أعراض للمرض.





وأغلقت البلاد حدودها أمام كل الأجانب تقريبا، مع انتشار الفيروس عالميا، على الرغم من أن معظم الحالات الواردة من الخارج لصينيين عائدين من الخارج.



