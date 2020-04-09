تعرف على سعر ميتسوبيشي لانسر 2005

بسبب أزمة الكورونا حاليا في السوق المصري، أصبحت الأسعار لغزا محيرا بسبب وقف عملية الشراء؛ مما جعل أصحاب السيارات لا يستطيعون تحدد أسعار سياراتهم قبل البيع أو حتى قبل شراء المستعمل، ومن أكثر السيارات انتشارا في سوق المستعمل هي ميتسوبيشي لانسر 2005 ، 1600 سي سي.

ويصل متوسط سعر تلك السيارة بالسوق الآن إلى نحو 125.000 ألف جنيه، وتعتبر ميتسوبيشي لانسر إحدى أقوى السيارات الخاصة بشركة ميتسوبيشي من حيث كثرة طلب الشراء.

يذكر أن قامت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية للمواد بشراء حصة 30 بالمائة في منجم نحاس تشيلي من شركة "مانتوس" للنحاس مقابل 263 مليون دولار.

وقالت ثالث أكبر مصهر للنحاس في اليابان "ميتسوبيشي" خلال بيان على موقعها الإلكتروني، إنها ستشارك في تطوير منجم النحاس "مونتيفيردي" كما ستحصل على 30 بالمائة من إنتاج المنجم.



