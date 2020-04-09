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أخبار البلد

متى يتم عمل تحاليل فيروس كورونا؟.. ومعنى تحول النتائج الإيجابية إلى سلبية.. وموقف المخالطين.. مدير المعامل المركزية توضح بالتفاصيل ..فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:03 ص
صدى البلد
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محمد غالي
قالت الدكتورة نانسي الجندي، مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة، إن على المواطنين اتباع الإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت "الجندي"، أنه ليس كل مريض يذهب لعمل تحاليل فيروس كورونا، مضيفة أنه يجب الكشف عليه أولا من قبل طبيب بالمستشفى، ويحدد موقفه الطبي وهل يحتاج إلي تحليل أم لا.

وأشارت إلي أن بعد تحديد موقفه الطبي، ولم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، فلا داعي لعمل تحاليل بي سي آر pcr ، وإذا كان إيجابيا فيتم أخذ عينات منه من خلال مسحات من الأنف والحلق ويتم إرسالها للمعامل المركزية.

وأفادت الجندي، بأن تحليل العينات يأخذ 6 ساعات، والتنقل والإجراءات تصل في 12 ساعة، وغالبًا لا تتعدى 24 ساعة.

وأوضحت مدير المعامل المركزية، أن بروتوكول أخذ عينة فيروس كورونا المستجد، في حالة ظهور أعراض تتلخص في الآتي:

الذهاب لأقرب مستشفى وعمل أشعة على الصدر
تحديد الطبيب المعالج موقف التحاليل
أخذ مسحات من المريض عند ظهور أعراض
إرسال المسحات إلى المعامل المركزية
ظهور النتائج، اذا كانت إيجابية يتم إرساله إلى أقرب مستشفى مخصصة للعزل

ماذا يعني تحول النتائج من إيجابية إلى سلبية؟

أوضحت "الجندي"، أن النتائج تتحول من إيجابية إلي سلبية، بعد تعافي المريض من فيروس كورونا المستجد، مضيفة أنه يتم عمل تحاليل كل 48 ساعة، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية؛ وذلك حتي تظهر سلبية التحاليل تعافي المصاب، والمعالج ببروتوكول العلاج المتبع من وزارة الصحة.

وأكدت أنه بعد ظهور أول تحليل بسلبية الفيروس يتم عمل آخر بعد 48 ساعة، وبعد التأكد من عدم وجود الفيروس يتم إرجاعه إلى منزله.


وتابعت "تؤخذ المسحات لفيروس كورونا من الأنف والحلق، لا تؤخذ عينة دم، لأن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي، وعينة من مخاط الرئة في الحالات الحرجة".

كيف يتم التعامل مع المخالطين؟ وهل يتم عمل تحاليل لهم؟

أوضحت مدير المعامل المركزية، أن باتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية، تتم متابعة المخالطين الذين لا تظهر عليهم أعراض بالحجر المنزلي لمدة 15 يوما، ويقوم الطب الوقائي بالمتابعة بالأسئلة اليومية لاكتشاف أي أعراض تظهر، كارتفاع درجات الحرارة، أو ظهور كحة أو ضيق تنفس وغيرها من أعراض فيروس كورونا، وحين ظهور أعراض يتم التعامل معه ببروتوكول التحليل وعمل pcr.

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