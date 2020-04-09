أحمد السقا: الأهلي يفوز بروح الفانلة الحمراء والزمالك دائما يملك الموهوبين ..شاهد

كشف الفنان أحمد السقا، عن رأيه في مستوى لاعبى نادى الزمالك الفترة الأخيرة كونه أحد النجوم المشجعين للنادي.





وقال أحمد السقا، فى مداخلة ببرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق، إن سر نجاح فريق النادى الأهلى هو روح الفانلة الحمراء، ونادى الزمالك أصبح أفضل حالا فى الفترة الأخيرة، حيث تحسنت النتائج كثيرا عن بداية الموسم.





وأضاف أحمد السقا "دائما نادى الزمالك يمتلك لاعبين ذات موهبة عالية وكبيرة، وأتصور أن مصطفى فتحى أحد المواهب المهمة التى يمتلكها النادى حاليا".





يذكر أن أحمد السقا سيقدم فى رمضان المقبل برنامج "اغلب السقا" الذى يشارك فيه مع الإعلامية والفنانة رزان مغربى.