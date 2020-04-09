تشيلسي يحاول تجديد عقد هذا اللاعب

عقد نادي تشيلسي الإنجليزي محادثات أولية مع أحد لاعبيه بشأن التوقيع على عقد جديد، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية.





وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية أن إدارة تشيلسي تسعى إلى تجديد عقد لاعب الفريق أنطونيو روديجر.





وأشارت إلى أن مسؤولي تشيلسي عقدوا بالفعل محادثات أولية مع روديجر لبحث إمكانية توقيعه على عقد جديد.





وأوضحت أن النادي اللندني طرح عقدًا جديدًا على روديجر، حيث سيكون ساريًا لمدة ثلاث سنوات، مع وجود بند التمديد لعام آخر.









وأفادت أنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين يلوح في الأفق، حيث توقفت المحادثات نتيجة إيقاف النشاط الرياضي إثر تفشي فيروس كورونا.





وأكدت أنه رغم ذلك، فإن تشيلسي مصمم على فكرة الاحتفاظ بخدمات المدافع الألماني لأطول فترة ممكنة، خاصة مع تواجده على رادار بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.





وحسب الشبكة ذاتها، فإن روديجر نال إعجاب المدرب فرانك لامبارد هذا الموسم، منذ عودته من إصابة الفخذ في ديسمبر الماضي.





ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب صاحب الـ 27 عامًا في ستامفورد بريدج بعد عامين، ولا توجد نية لديه بشأن الرحيل.