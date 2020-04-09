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حوادث

ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو هيروين بالخانكة

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

تمكن ضباط وحدة مباحث القليوبية من ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجهم على عملائهم واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط  مركز الخانكة من ضبط محمود م  س عاطل ونادر م  ص عاطل وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش و3 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 1500 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز بنها من ضبط طه ح ط وسيد م ك وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن و3 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 150 جراما ومبلغ 3840 جنيها وعدد 2 هاتف محمول واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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