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حوادث

مليون سرنجة و11 ألف قفاز .. ضبط مستلزمات طبية داخل مخزن فى الجيزة

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:36 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مخزن بالجيزة بداخله كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.
       
أكدت تحريات  قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام "حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين" بإستئجار شقة كائنة بدائرة قسم الحوامدية وإتخاذها مكانًا  لتخزين المستلزمات الطبية تمهيدًا لطرحها بالأسواق وبيعها بأسعار تفوق سعرها الأصلى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مستغلًا الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة المُشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهم وبتفتيشها أمكن ضبط " 1,100,000 سرنجة، و11,000 قفاز طبى، و150 كمامة طبية، و3,700 جهاز قسطرة بول، و153 جهاز تنفس صناعى منزلى، و4,000  ماسك بخار لأجهزة التنفس، و10,000 وصلة وريد، وقرابة 5 طن قطن طبى " أكياس وزن 1 واحد كيلو جرام" .
     
بمواجهة المتهم إعترف بحيازته وتخزينه للمضبوطات بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع وبخاصة الجرائم المتعلقة بالإتجار غير المشروع فى المستلزمات الطبية وتخزينها وإستغلال مرتكبيها للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فى ضوء مواجهة فيروس كورونا .


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