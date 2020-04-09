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أخبار العالم

وفاة واحدة وانخفاض كبير في الإصابات ب_ كورونا بنيوزيلندا

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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قسم الخارجي

تمكنت نيوزيلندا من القيام بشيء ترغب بتحقيقه العديد من الدول، حيث أكدت إنه ولمدة أربعة أيام متتالية، قدانخفضت حالات الإصابة بالفيروس الجديد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

واليوم الخميس، أبلغت البلاد عن 29 حالة جديدة مؤكدة، مما رفع إجمالي الحالات بنيوزيلندا إلى 1239 حالة، بما في ذلك حالة وفاة واحدة فقط. ومن بين هذه الحالات ، كان هناك 14 حالة فقط في المستشفى ، بينما تعافى 317.

وتعد نيوزيلندا ، وهي دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها أقل بقليل من 5 ملايين نسمة ، في منتصف الطريق  نحو النجاح بإغلاق لمدة شهر يهدف ليس فقط إلى احتواء الفيروس ، ولكن القضاء عليه.

 

وحتى الآن ، يبدو أن النهج ناجح.

 

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في خطاب ألقته اليوم الخميس "إننا نقلب الزاوية. والتزامك يعني أن خطتنا تعمل".

بالنسبة للبلدان الأخرى ، قد تكون هذه العلامات الإيجابية سببًا لرفع القيود. أعلنت الدنمارك ، التي لديها ما لا يقل عن 5597 حالة  و 218 حالة وفاة ، أنها ستبدأ في رفع حظرها الأسبوع المقبل إذا ظلت الحالات مستقرة.

وأضافت أرديرن يوم الخميس إنها ستشدد القيود على الحدود ، مما يعني أن جميع الذين سيصلون إلى البلاد سيُطلب منهم قضاء أسبوعين في الحجر الصحي في منشأة معتمدة.

 

 

 

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