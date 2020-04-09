الصديق وقت الضيق.. السعودية تدعم الصين بأجهزة وقائية ضد كورونا

قدّمت مجموعة التجانس العالمي Global harminization working party (GHWP) التي ترأسها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، المساعدة للصين في إعداد المتطلبات الخاصة بأجهزة الوقاية من الفيروس مثل الكمامات والقفازات والمعقمات وذلك منذ اليوم الأول لظهور مرض كورونا كوفيد 19.





وقال نائب رئيس الهيئة لقطاع الأجهزة الطبية رئيس المجموعة المهندس علي الضلعان، إنه من خلال التعاون المستمر مع الهيئات الرقابية التي ترأسها الهيئة جرى الاتفاق على إيجاد اعتماد طوارئ لأجهزة فحص كورونا المستجد (PCR + Rapid test) مشيرًا إلى أن تلك الأجهزة تحتاج إلى وقت للأبحاث والوقت لا يساعد الهيئات الرقابية لإيجاد المعلومات الفنية والإكلينيكية لاعتماد تلك الكواشف المخبرية، حيث اقترحت الهيئة هذا الاعتماد الطارئ الذي يطبق الآن على مستوى عالمي.





وشدّد على أن الهيئة تستجيب لهذه المرحلة بكل دقة وتساعد القطاع الخاص من خلال استحداث هذا الاعتماد الطارئ، للحفاظ على جودة وسلامة المنتج وإعطاء فرصة سريعة لدخول تلك المنتجات الخاصة بمرض كورونا إلى المملكة، ليجري التقييم والتسجيل بعد انتهاء هذه الجائحة.



