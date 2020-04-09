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أخبار العالم

هولندا.. وفيات فيروس كورونا تقترب من 2400 حالة

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:10 م
وفيات فيروس كورونا
وفيات فيروس كورونا تقترب من 2400 حالة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت هولندا، اليوم الخميس، تسجيل 148 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليقترب إجمالي عدد الوفيات من 2400 حالة؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل. 


وكانت صحيفة "داكتس ستاندرد" الهولندية، فجّرت فضيحة إنسانية فى هولندا، بطلب الأطباء من كبار السن كتابة إقرار بوضعهم على جهاز التنفس الصناعي من عدمه حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – حيث أطلق على الأزمة فضيحة "الموت الاختيارى" لكبار السن.  


وكشفت فيه عن قيام الأطباء بالاتصال بكبار السن وتخييرهم بوضعهم على أجهزة التنفس من عدمه حال يأسهم من الشفاء. 


كشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليون ونصف المليون إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات تجاوز 88 ألف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الخميس. 


وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 1,519,484حالة حول العالم. 


كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 88,549 حالة وفاة على مستوى العالم. 


أضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 330,916 شخصًا. 
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