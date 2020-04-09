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أخبار العالم

السعودية تعلن عن ارتفاع جديد فى عدد إصابات فيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:50 م
السعودية تعلن عن
السعودية تعلن عن ارتفاع جديد فى عدد إصابات فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السعودية، البوم الخميس، تأكيد إصابة 355 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات القائمة إلى 3287 حالة، حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وقالت وزارة الصحة السعودية، في مؤتمرها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد المتوفيين في المملكة إلى 44 حالة؛ بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس المستجد  666 حالة بعد شفاء 35 حالة جديدة.

وأوضحت أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مضيفة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هناك  80 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة كورنا، مؤكدة أن وجود المتطوعين له طابع خاص ولنا تجربة مشهود لها في الحج.

ودعت الصحة السعودية المواطنين وجميع المقيمين مجددا إلى ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الاختلاط.

كما حثت الوزارة السعودية على الحفاظ على مسافة متر ونصف في الطوابير.
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