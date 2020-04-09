إحلال وتجديد الصرف الصحي ومياه الشرب لمدينة كلابشة في أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسون على أنه تم البدء فى مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحي بمدينة كلابشة ضمن مشروع متكامل يخدم كلابشة وعدد 8 قرى مجاورة تابعة لمركز نصر النوبه وذلك فى إطار المشروعات الممولة من صندوق تحيا مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستمرار فى دوران عجلة العمل فى جميع الإتجاهات.





وأشار المحافظ إلى أن الفترة الحالية تشهد سباق مع الزمن لإفتتاح وتشغيل 6 مشروعات من إجمالى 14 مشروعاً فى كافة قطاعات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الصناعية ستنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 609 ملايين جنيه منها 320 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر و289 مليون جنيه دعمًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى .





وقال محافظ أسوان بأن ذلك يتم بالإضافة إلى 35 مليون جنيه من وزارة الإسكان والمرافق ، وكشف محافظ أسوان بأن من أبرز المشروعات التى سيتم افتتاحها مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بطول 5 كم وبأقطار مختلفة داخل قرى مركز نصر النوبة ، بجانب تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سريرًا ولتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد .





علاوة على مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة ، وأيضًا توصيل المرافق العامة لعدد 288 وحدة سكنية بجبل الزلط مع إستكمال وتشطيب 6 عمارات لإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو تضم 144 وحدة سكنية ، فضلًا عن توصيل المرافق الداخلية لإسكان الشباب والأولى بالرعاية بالطويسه بداور بإجمالى 432 وحدة سكنية .





من جانبه أوضح صابر حسين رئيس مدينة كلابشه بأن مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحي سيشمل المدينة و8 قرى هي قورته و العلاقي ، و ماريا و مرواو ، و جرف حسين و أبوهور و المضيق ، و قرشه بتكلفة إجمالية 318 مليون جنيه .





وأكد صابر حسين على أن هذا المشروع الضخم يتضمن إحلال وتجديد الخطوط والشبكات بأقطار مختلفة ، بجانب عدد ٤ محطات رفع ، مع تغيير خطوط مياه شرب القديمة التى تعترض مسار المشروع ، كما تم التنسيق الكامل بين الوحده المحلية ومسئولى المرافق ، والشركات المنفذة للمشروع بإشراف من الهيئه الهندسيه للقوات المسلحة إعاده الشئ لأصله فور الإنتهاء من المشروع .

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