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أخبار البلد

من منازلهم.. الانتخابات في زمن الكورونا.. عمدة نيويورك يدعو المواطنين للتصويت إلكترونيا

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:30 م
عمدة نيويورك أندرو
عمدة نيويورك أندرو كومو
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محمد وديع
دعا حاكم ولاية نيويورك، "أندرو كومو" جميع سكان الولاية للتصويت من منازلهم في الانتخابات التمهيدية لاختيار الرئيس الأمريكي الجديد والمقررة في 23 يونيو المقبل.

وقال كومو مساء أمس الأربعاء في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إنه يمكن لجميع سكان نيويورك الآن التصويت إليكترونيا في الانتخابات التمهيدية المقبلة في 23 يونيو.

وكان الحاكم أندرو كومو قد أعلن عن الطريقة الجديدة للتصويت بعد أن أرجأ المحافظ الانتخابات التمهيدية في 28 أبريل المنعقدة في مدينة نيويورك، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار المحاولة للحفاظ على التباعد الاجتماعي في ولاية نيويورك وسط جائحة الفيروس كورونا. 


وطالب المواطنين بتنزيل تطبيقات الاقتراع الإلكتروني عبر الموقع بحيث سيكون جميع سكان نيويورك قادرين على التصويت في الانتخابات التمهيدية يوم 23 يونيو، مؤكدا أنه لا يجب على سكان نيويورك الاختيار بين صحتهم وواجبهم المدني.
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