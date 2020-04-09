من منازلهم.. الانتخابات في زمن الكورونا.. عمدة نيويورك يدعو المواطنين للتصويت إلكترونيا

دعا حاكم ولاية نيويورك، "أندرو كومو" جميع سكان الولاية للتصويت من منازلهم في الانتخابات التمهيدية لاختيار الرئيس الأمريكي الجديد والمقررة في 23 يونيو المقبل

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وقال كومو مساء أمس الأربعاء في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إنه

يمكن لجميع سكان نيويورك الآن التصويت إليكترونيا في الانتخابات التمهيدية المقبلة في 23 يونيو.