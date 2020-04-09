بعد إعلان جائزة الـ 500 ألف جنيه.. تعليم النواب تكشف خطة الدولة فى القضاء على كورونا

أشاد د. سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بجهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطلاق عدة مبادرات للمشاركة فى التخلص من فيروس كورونا المستجد، التي نتج عنها دعوة جميع باحثي مصر لابتكار طرق جديدة للتغلب عليه ولتقديم 500 ألف جنيه جائزة من البحث العلمى لأفضل حلول تكنولوجية لمواجهة فيروس كورونا.

واكد د."هاشم" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لجنة تعليم بالبرلمان اول من نادت بتوجيه البحث العلمي لمواجهة الفيروسات بشكل عام وكان ذلك عن طريق جدول أعمال تم وضعه لعقد جلسة بحضور أكادمية البحث العلمي والمراكز البحثية والمتخصصين، ومن ضمن التوجيهات التي شهدتها اللجنة توجية موازنة البحث العلمي لمواجهة فيروس كورونا والاستعداد الكامل لاي مستجدات فى المستقبل من ظهور أي فيروس أخر من عدمه.

واكد د."هاشم" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لجنة تعليم بالبرلمان اول من نادت بتوجيه البحث العلمي لمواجهة الفيروسات بشكل عام وكان ذلك عن طريق جدول أعمال تم وضعه لعقد جلسة بحضور أكادمية البحث العلمي والمراكز البحثية والمتخصصين، ومن ضمن التوجيهات التي شهدتها اللجنة توجية موازنة البحث العلمي لمواجهة فيروس كورونا والاستعداد الكامل لاي مستجدات فى المستقبل من ظهور أي فيروس أخر من عدمه.

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، الى أن لجنة التعليم قامت بجهود كبيره أيضا لاعداد قوانين تدعم البحوث والافكار، فضلا عن تبديل صندوق تمويل البحوث والمبتكرين الي "هيئة" لتسهيل عملية التموين، فالجنة تدعوا دائما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الي دعم المبتكرين والمبدعين.





وأوضح النائب، أن من ضمن 300 بحث متقدم للحصول على جائزة الـ 500 ألف جنيه من الممكن أن تظهر فكره خلاقة الي النور تعطي الضوء الاخضر في القضاء علي فيروس كورونا فمن المهم جدًا دعم المبتكرين والمبدعين.





وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن هناك خطة قومية للبحث العلمي علي حسب المستجدات للابحاث التي لها اولويات والتى أبرزها فيروس كورونا منذ بداية ظهور الفيروس وتطوره الي مايطرئ عليه في المستقبل، إضافة الى البحث بيما يحدث في فيروسات خطيرة منذه نشاته الي تاريخه.





وتابع النائب حديثه:" بدأت الخطوات الفعلية فى البحث والي الان نواجهة فيروس كورونا وعلماء مصر من أفضل علماء العالم".





وكان ذلك بعد أن قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية أطلقت عدة مبادرات للمشاركة في التخلص من فيروس كورونا، حيث دعت جميع باحثي مصر لابتكار طرق جديدة للتغلب عليه وكان آخر هذه المبادرات مبادرة الهاكاثون المصري الافتراضي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (هاكاثون ضد الوباء) بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان.





وأضاف "صقر "، أن المبادرة هدفها الاول هو استخدام مهارات الشباب لإيجاد حلول تكنولوجية لمواجهة كورونا ، وخاصة بعد ما سببه وباء كورونا من أضرار اقتصادية كبرى ، في وقت قليل، موضحا أن المبادرة ستتبنى أكثر من 120 مشروعا لشباب الباحثين في مختلف المجالات البحثية، وستقدم لهم الدعم الفني والمادي، بينما يبلغ إجمالي الجوائز المقدمة 500 الف جنيه.



