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برلمان

بعد إعلان جائزة الـ 500 ألف جنيه.. تعليم النواب تكشف خطة الدولة فى القضاء على كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:20 م
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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حسن رضوان
أشاد د. سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بجهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطلاق عدة مبادرات للمشاركة فى التخلص من فيروس كورونا المستجد، التي نتج عنها دعوة جميع باحثي مصر لابتكار طرق جديدة للتغلب عليه ولتقديم 500 ألف جنيه جائزة من البحث العلمى لأفضل حلول تكنولوجية لمواجهة فيروس كورونا.
 
واكد د."هاشم" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لجنة تعليم بالبرلمان اول من نادت بتوجيه البحث العلمي لمواجهة الفيروسات بشكل عام وكان ذلك عن طريق جدول أعمال تم وضعه لعقد جلسة بحضور أكادمية البحث العلمي والمراكز البحثية والمتخصصين، ومن ضمن التوجيهات التي شهدتها اللجنة توجية موازنة البحث العلمي لمواجهة فيروس كورونا والاستعداد الكامل لاي مستجدات فى المستقبل من ظهور أي فيروس أخر من عدمه.

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، الى أن لجنة التعليم قامت بجهود كبيره أيضا لاعداد قوانين تدعم البحوث والافكار، فضلا عن تبديل صندوق تمويل البحوث والمبتكرين الي "هيئة" لتسهيل عملية التموين، فالجنة تدعوا دائما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الي دعم المبتكرين والمبدعين.

وأوضح النائب، أن من ضمن 300 بحث متقدم للحصول على جائزة الـ 500 ألف جنيه من الممكن أن تظهر فكره  خلاقة الي النور تعطي الضوء الاخضر في القضاء علي فيروس كورونا  فمن المهم جدًا دعم المبتكرين والمبدعين.

وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن هناك خطة قومية للبحث العلمي علي حسب المستجدات للابحاث التي لها اولويات والتى أبرزها فيروس كورونا منذ بداية ظهور الفيروس وتطوره الي مايطرئ عليه في المستقبل، إضافة الى البحث بيما يحدث في فيروسات خطيرة منذه نشاته الي تاريخه.

وتابع النائب حديثه:" بدأت الخطوات الفعلية فى البحث والي الان نواجهة فيروس كورونا وعلماء مصر من أفضل علماء العالم".

وكان ذلك بعد أن قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية أطلقت عدة مبادرات للمشاركة في التخلص من فيروس كورونا، حيث دعت جميع باحثي مصر لابتكار طرق جديدة للتغلب عليه وكان آخر هذه المبادرات مبادرة الهاكاثون المصري الافتراضي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (هاكاثون ضد الوباء) بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان.

وأضاف "صقر "، أن المبادرة هدفها الاول هو استخدام مهارات الشباب لإيجاد حلول تكنولوجية لمواجهة كورونا ، وخاصة بعد ما سببه وباء كورونا من أضرار اقتصادية كبرى ، في وقت قليل، موضحا أن المبادرة ستتبنى أكثر من 120  مشروعا لشباب الباحثين في مختلف المجالات البحثية، وستقدم لهم الدعم الفني والمادي، بينما يبلغ إجمالي الجوائز المقدمة 500 الف جنيه.

وأشار إلى أن باب التسجيل مفتوح حتى غد لاستقبال الأفكار والمشروعات البحثية منصة بنك الابتكار المصري التابع لأكاديمية البحث العلمى، حيث تهدف التحديات البحثية التي أطلقها بنك الابتكار إلي وجود حلول تكنولوجية لمواجهة كورونا من أجهزة تعقيم و تطبيق جديد يمكن استخدامه لمواجهة كورونا.

أوضح أن الجوائز المالية التي تقدمها الأكاديمية تقدر بـ40 الف جنيه للفائز الأول والفائز الثاني 30 ألف جنيه، الثالث 20 ألف جنيه، كما سيتم عمل عقود لتطبيق الأفكار وتحمل تكلفتها كاملة.

وفي سياق متصل أكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الأكاديمية مازالت تستقبل الباحثين الراغبين في التقدم للمنح داخل وخارج مصر عن طريق الموقع الرسمي للأكاديمية فلم تتوقف عن استقبالهم منذ بدء أزمة كورونا في مصر ، مشيرا إلى أن ما توقفت عنه هو الاختلاط المباشر بالجمهور من مؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية .

وأضاف "صقر"، أن التسجيل ببرامج الأكاديمية مازال مستمرا بينما الورش التدريبية يتم تقديمها ضمن منظومة التعليم عن بعد  بواسطة الموقع الرسمي للأكاديمية.

وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: " جميع برامج الأكاديمية لم تتأثر بسبب أزمة كورونا لأن التقديم بها اونلاين لذا يمكن أن نقول إن الأمور علي ما يرام فيما يخص الأكاديمية".
وأردف "صقر"، أنه بالنسبة لمسابقات الأكاديمية لا يمكن استكمالها ولكن سيتم عمل مسابقات جديدة بعرض بعض التحديات والمشكلات ومن ثم نطلب بعض الحلول الابتكارية لحلها من خلال موقع الأكاديمية ويتم تقييم هذه الحلول ومن سيفوز على أساس علمي سيمنح جائزة وتتبنى فكرته لتنفيذها.
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