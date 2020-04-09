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رياضة

من 30 إلى 50 % .. أهلى جدة السعودي يستقر على خفض مرتبات لاعبيه بسبب كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:23 م
فريق أهلى جدة
فريق أهلى جدة
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أكدت صحيفة عكاظ السعودية أن إدارة نادي أهلي جدة باتت تنوي الخصم من مرتبات جميع لاعبي الفريق الكروي الأول والجهازين الفني والإداري لمدة أربعة أشهر وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا (covid-19) الذي اجتاح العالم وتسبب بإيقاف المسابقات الكروية في جميع دوريات العالم الكبرى بمافيها الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة عكاظ أن إدارة أهلي جدة لازالت تدرس النسبة التي سيتم خصمها من المرتبات، التي تتراوح ما بين 30% إلى و50%، إذ يعمل مسيرو النادي على عدم الإضرار بمرتباتهم كثيرا وتكون النسبة مرضية لجميع الأطراف.

وأضافت الصحيفة أن لاعبي الفريق الكروي الأول الأجانب ينون المغادرة إلى بلدانهم وذلك بعد أن سمحت الأندية للاعبيها بالتنسيق مع سفارات بلدانهم في المملكة من أجل تسهيل مهمة عودتهم، خصوصًا أن المصادر تؤكد عدم عودة المنافسات السعودية قبل منتصف يوليو أو بداية أغسطس.

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